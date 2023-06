Presidente da Itália visitará Chile e Paraguai em julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 22 JUN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, realizará uma visita oficial ao Chile e ao Paraguai entre os próximos dias 3 e 8 de julho.

A informação consta na agenda do chefe de Estado no site oficial do Palácio do Quirinal, sede da Presidência italiana, divulgada nesta quinta-feira (22).

A expectativa é de que Mattarella passe pelas capitais dos dois países: Santiago do Chile e Assunção. A programação completa da viagem ainda não foi divulgada.

Hoje cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer que convidou o líder italiano para visitar o Brasil. (ANSA).

