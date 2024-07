Presidente da Itália visita Museu da Imigração, em São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2024 - 12:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 17 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, chegou ao Museu da Imigração, primeiro compromisso oficial de sua visita a São Paulo.

Em seguida, o chefe de Estado irá ao Arsenal da Esperança, projeto administrado pelo Serviço Missionário Jovens (Sermig) de Turim e que acolhe todos os dias cerca de 1,2 mil moradores de rua.

Ambos ficam na antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, estrutura por onde passaram centenas de milhares de estrangeiros – sobretudo italianos – entre os séculos 19 e 20.

São Paulo abriga uma das maiores comunidades ítalo-descendentes do mundo, com cerca de 5 milhões de pessoas.

Mattarella já passou por Brasília, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Porto Alegre, onde visitou áreas afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul, e ainda viajará para o Rio de Janeiro e Salvador. (ANSA).