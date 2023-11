Presidente da Itália visita fronteira entre Coreias e pede paz

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2023 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 8 NOV (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou nesta quarta-feira (8) o Paralelo 38 N, que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e refletiu sobre como sempre existe um risco de violência quando uma guerra não termina com um acordo de paz.

“Uma página crucial da história aconteceu aqui”, declarou Mattarella em Panmujeon, onde o Acordo de Armistício Coreano foi assinado em 1953 para encerrar a Guerra da Coreia, que ceifou mais de 2 milhões de vidas em três anos, e criou a Zona Desmilitarizada Coreana (DMZ, na sigla em inglês).

Segundo o líder italiano, nenhum tratado de paz foi assinado.

“Aqui entendemos como uma guerra que nunca terminou com a conquista da paz acarreta o risco constante de nova violência”, acrescentou ele à imprensa.

Mattarella enfatizou que “o que acontece aqui respira história” e “isto é particularmente importante para evitar novas explosões de violência”.

Na sequência, o presidente da Itália participou de um jantar de Estado com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol, e mencionou o grupo musical K-pop, conhecido pela diversidade de gêneros musicais.

“A Coreia oferece exemplos excepcionais de capacidade inovadora: não me refiro apenas às tecnologias de ponta que apoiaram o seu crescimento econômico nas últimas décadas, mas também às expressões artísticas que vão do K-pop – tão difundida entre os jovens de todo o mundo – à afirmação de uma cinematografia original e de enorme sucesso”, afirmou.

Segundo ele, “é precisamente a peculiar capacidade de unir passado e futuro numa harmonia fecunda que nos permite olhar com confiança para o desenvolvimento das nossas relações”.

Além disso, reforçou que “há muitas áreas em que registramos sensibilidades semelhantes entre a Coreia e a Itália”, entre elas a “abordagem comum à governança da Organização das Nações Unidas, cuja reforma constitui em um “horizonte plenamente compartilhado” entre Seul e Roma, e a importância que ambas as partes atribuem ao respeito pelo direito internacional do mar e, portanto, à liberdade de navegação, mesmo no espaço Indo-Pacífico.

Acordos – Hoje, a Itália e a Coreia do Sul assinaram três importantes memorandos de entendimento sobre a expansão da cooperação nas indústrias de próxima geração, bem como nos setores espacial e científico.

O primeiro documento foi acordado entre o Instituto Coreano de Ciências Básicas e o Instituto Nacional Italiano de Física Nuclear para fortalecer a colaboração científica e tecnológica entre os dois institutos nas áreas de física experimental de partículas elementares, física nuclear, ondas gravitacionais e física teórica.

Já o segundo memorando é entre o Ministério do Comércio, Indústria e Energia da República da Coreia e o Ministério das Empresas e Made in Italy que visa implementar a colaboração industrial bilateral no setor de semicondutores, no setor de minerais críticos, no setor automotivo e nas novas tecnologias verdes;.

Por fim, a Agência Espacial Internacional Italiana e o Ministério da Ciência e TIC de Seul firmaram um acordo para estabelecer um quadro geral de cooperação no domínio das atividades espaciais para fins pacíficos. (ANSA).

