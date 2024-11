Presidente da Itália vai à China em ‘busca de paz’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 NOV (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, iniciou nesta quinta-feira (7) uma visita oficial de cinco dias.

Acompanhado da filha Laura e do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, o chefe de Estado italiano deve se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, na próxima sexta-feira (8).

Hoje a comitiva visitou o Yiheyuan, também conhecido como Palácio de Verão de Pequim, um enorme complexo de jardins, pavilhões e templos.

Antes do embarque ao gigante asiático, Tajani declarou que a visita ao país tem como um dos principais objetivos “a busca pela paz”.

“Mais do que qualquer outro país, a China é quem pode intervir sobre a Rússia”, afirmou o ministro, que espera a concretização de uma segunda conferência sobre a guerra na Ucrânia, inclusive com a participação do Brasil. (ANSA).