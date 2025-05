Presidente da Itália quer UE ‘mais integrada’ para defesa

COIMBRA, 14 MAI (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou reforçou nesta quarta-feira (14) a necessidade de maior integração entre os Estados-membros da União Europeia para reforçar a segurança regional.

Segundo ele, a defesa comum do bloco “exemplifica bem as consequências da inação e da relutância injustificada em prosseguir no caminho da integração”.

“Os países a discutem [a defesa] há mais de 70 anos. Não é difícil imaginar qual seria a condição da UE hoje, dado o contexto geopolítico alterado, se tivéssemos escolhido na época dar esse salto político qualitativo no processo de integração”, disse Mattarella, acrescentando que os Estados-membros europeus “estão atrasados, correndo atrás das coisas, enquanto sentimos a urgência”.

Apesar da crítica, o chefe de Estado italiano também frisou a “capacidade de adaptação” das nações europeias em relação às mudanças econômicas do mundo.

“Desde a sua criação [da UE], os Estados-membros têm prestado atenção à adaptação da UE em um ambiente político e econômico em constante mudança, com o objetivo de preservar o espaço e o papel entre as forças concorrentes na economia global”, falou Mattarella. (ANSA).