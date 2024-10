Presidente da Itália quer capacidade militar comum na UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

CRACÓVIA, 11 OUT (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, sugeriu nesta sexta-feira (11) a criação de uma defesa comum na União Europeia durante reunião do Grupo de Arraiolos, que aconteceu em Cracóvia, na Polônia.

O político citou dois dos maiores desafios do continente, as crises climática e geopolítica, como pontos de partida para a solução “urgente” que o bloco deve encontrar.

“A UE deve caminhar para responder a tais problemas com eficácia e urgência, assumindo o seu papel e as responsabilidades que lhe competem. Dentre estes desafios e reformas, está a defesa comum do grupo europeu”, afirmou Mattarella.

Segundo o presidente, o único modo de impedir a Rússia de prosseguir com a guerra na Ucrânia seria através das “capacidades militares” do bloco europeu.

“Para a estabilidade internacional e para contrariar aqueles que atropelam o direito internacional, os Estados Unidos por si só já não são suficientes. A única possibilidade de resolver isso é adquirir capacidades militares reais e eficazes”, explicou o presidente italiano.

O chefe de Estado ainda acrescentou que a UE “está pronta para uma cooperação que alivie as tensões, respeitando a independência e a soberania de cada Estado. Essas capacidades comuns do bloco são indispensáveis, [mas] com a esperança de nunca ter que usá-las”.

Para Mattarella, o reforço militar comum entre os Estados-membros do bloco ajudaria, por sua vez, a fortalecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), formada por 32 nações europeias e pelos EUA. (ANSA).