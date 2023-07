Presidente da Itália pede empenho global em crise migratória

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 27 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, manifestou pesar nesta quinta-feira (27) após ter recebido do serviço de informações do governo imagens de migrantes que morreram no deserto e no mar.

“São imagens que ferem as nossas consciências. É impensável que haja tamanho cinismo na alma humana”, lamentou o chefe de Estado.

No mesmo discurso, Mattarella pediu que a comunidade internacional assuma responsabilidades no combate à crise migratória: “É um tema que diz respeito a todos os países, não só à Itália. A comunidade internacional deve enfrentá-lo como tema global, precisamos de soluções compartilhadas”.

Ele também agradeceu pelos compromissos assumidos pela União Europeia sobre a questão e reiterou o apelo para que a pauta não seja deixada de lado.

“Os números e percentuais de aumento e diminuição não podem representar apenas uma tela. Por trás há pessoas, vidas, esperanças, um futuro que acaba apagado. Não é possível acabar com essa realidade ignorando-a”, concluiu o presidente da Itália, país que é a principal porta de entrada de migrantes forçados pelo Mediterrâneo na Europa.

Sergio Mattarella deu as declarações no Palácio do Quirinale, sede da presidência italiana, em Roma, durante a “Cerimonia del Ventaglio” (Cerimônia do Leque).

O evento é uma tradicional homenagem política realizada anualmente entre o fim de julho e o início de agosto, antes do recesso parlamentar, em que os presidentes da República, da Câmara e do Senado recebem um leque cerimonial entregue pela Associação de Imprensa Parlamentar (ASP). (ANSA).

