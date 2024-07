Presidente da Itália pede ‘compromissos concretos’ na COP30

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2024 - 8:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 18 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, que está em visita oficial ao Brasil, cobrou que os países do mundo assumam “compromissos” para avançar na luta contra a crise climática na COP30, conferência da ONU que acontecerá em Belém em 2025.

Segundo o chefe de Estado, a realização da cúpula climática na Amazônia lança duas mensagens. “A primeira é a atenção à preservação da natureza, porque as gerações que virão depois de nós têm o direito de receber um mundo aceitável. A segunda é que o Brasil, com a Amazônia, fornece a si mesmo e ao resto do mundo uma atmosfera limpa e positiva, então o Brasil é credor do mundo nessa contribuição de atmosfera limpa”, disse o líder italiano em entrevista à CNN Brasil.

“O Brasil e a Itália esperam de todos os outros países que assumam concretamente compromissos de avançar a respeito do problema do clima, algo que, neste longo período, não teve grande sucesso”, acrescentou.

Mattarella ainda garantiu que a questão climática está “no centro da atenção do G20 e do G7”, grupos presididos em 2024 pelo Brasil e pela Itália, respectivamente. “Inclusive com colaborações concretas entre Brasil e Itália na pesquisa avançada sobre energia renovável. É um tema em que estamos trabalhando juntos”, afirmou. (ANSA).