Presidente da Itália inaugura mostra por 80 anos da ANSA

ROMA, 15 JAN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, inaugura nesta quarta-feira (15) uma mostra fotográfica pelos 80 anos da ANSA, maior agência de notícias do país, no Museu Nacional das Artes do Século 21 (Maxxi), em Roma.

O chefe de Estado foi recebido pelos dirigentes e conselheiros da agência e depois visitou a exposição de maneira privada. Intitulada “80 anos de história, 80 anos de ANSA”, a mostra reúne imagens que retratam as mudanças no mundo ao longo das últimas oito décadas e ficará aberta ao público gratuitamente até 9 de fevereiro.

As fotos vão desde os sete papas que passaram pelo Vaticano nesse período até os destaques da crônica política, passando pelas artes, pelos esportes e pelos conflitos que ainda atravessam o mundo.

São imagens que testemunham uma obra iniciada nos últimos lampejos de uma guerra que se esperava que fosse a última e continuada ao longo de 80 anos, uma era marcada por crescimentos impetuosos, mas também por crises novas e inesperadas, como a pandemia de Covid-19.

“Se é uma notícia, é ANSA”, recita o slogan da agência.

Percorrendo essas imagens, é possível acrescentar: “Se é uma notícia, também é uma foto da ANSA”. O arquivo da agência reúne 13 milhões de imagens e transmite aproximadamente 2,5 mil fotos por dia, seja o rosto sorridente de uma mulher quando os jornais anunciam o nascimento da República Italiana ou a extraordinária coincidência de um raio atingir a Basílica de São Pedro no dia da renúncia de Bento XVI, seja o fim da vida de um ditador sanguinário, um triunfo esportivo há muito esperado ou uma catástrofe natural.

Os painéis incluem acontecimentos como o atentado a João Paulo II, os golpes de picareta no Muro de Berlim, o corpo do ex-premiê Aldo Moro no porta-malas de um carro vermelho e a conquista da Copa do Mundo de 1982 pela Itália.

Por ocasião do seu 80º aniversário, a ANSA também concluirá a digitalização do seu patrimônio fotográfico com um projeto, realizado em colaboração com o banco Intesa San Paolo, que colocará o arquivo histórico à disposição do público. (ANSA).