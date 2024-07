Presidente da Itália fará palestra no Cebri, no Rio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2024 - 14:13 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 16 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, realizará uma conferência no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) na quinta-feira (18), como parte de sua visita ao Brasil.

A palestra foi anunciada em um comunicado do Cebri, que tem sede no Rio de Janeiro e lidera o grupo de aprofundamento de think tanks T20, no âmbito da presidência brasileira no G20.

“Em um momento em que a Itália preside o G7 e o Brasil lidera o G20, ambos enfrentando importantes desafios geopolíticos, Mattarella falará sobre cooperação internacional, com o tema ‘A necessidade de um diálogo inclusivo em um cenário internacional em mudança: parcerias e perspectivas a nível bilateral, regional e global'”, diz a nota.

O encontro contará com a presença dos embaixadores Marcos Azambuja e Rubens Ricupero, conselheiros eméritos do Cebri.

“Receber o presidente Mattarella no Cebri é uma honra e uma oportunidade para promover a troca de ideias e ouvir sua análise sobre como os países podem estabelecer parcerias estratégicas em um momento de turbulência no cenário internacional. Para o Cebri, a cooperação internacional deve ser um dos objetivos do Brasil enquanto presidente do G20”, observa Julia Dias Leite, CEO do centro.

A visita de Mattarella é a primeira de um chefe de Estado italiano no Brasil desde 2000 e acontece no âmbito dos 150 anos da imigração. (ANSA).