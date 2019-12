Presidente da Itália exalta jovens e ‘encontro de culturas’

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – Em seu discurso de fim de ano, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, exaltou nesta terça-feira (31) o papel do país como “ponto de encontro” entre civilizações e culturas e a participação dos jovens na luta contra a crise climática.

O pronunciamento, gravado no Palácio do Quirinale, sede da Presidência, em Roma, durou pouco menos de 20 minutos. Logo no início, a transmissão exibiu uma foto da Itália vista do espaço, dada de presente ao chefe de Estado pela governadora-geral do Canadá, a ex-astronauta Julie Payette.

“O exterior vê nosso belo país, inclinado sobre o Mediterrâneo, como um dos pontos de encontro da Europa com civilizações e culturas de outros continentes. Essa condição contribuiu para construir nossa identidade, sinônimo de sabedoria, genialidade, harmonia, humanidade”, disse Mattarella.

Em seguida, o presidente afirmou que a imagem do país no exterior deve induzir os italianos a terem mais confiança em si, “para dar corpo à esperança de um futuro melhor”. “Dispomos de grandes recursos, de competências, de capacidade empresarial”, declarou.

O chefe de Estado ainda cobrou o “bom funcionamento das instituições públicas” para “promover confiança” e “favorecer a coesão social”. “Isso é possível garantindo decisões adequadas, eficazes e tempestivas sobre temas da vida concreta dos cidadãos”, acrescentou, destacando que a “cultura da responsabilidade constitui a mais forte defesa dos princípios sobre os quais se funda a República”.

Novas gerações – Em seu discurso, Mattarella também elogiou a capacidade de mobilização dos jovens, vista sobretudo nas grandes manifestações no país contra as mudanças climáticas – em setembro passado, uma marcha ambientalista histórica reuniu mais de 1 milhão de pessoas em Roma, principalmente estudantes.

“As novas gerações têm clara a percepção de que as mudanças climáticas são uma questão seríssima que não tolera novos adiamentos. As escolhas ambientais não são apenas uma indispensável defesa da natureza no interesse das gerações futuras, mas representam também uma oportunidade de desenvolvimento, de criação de postos de trabalho, de conexão entre pesquisa científica e indústria”, afirmou.

Mattarella ainda citou a situação de Veneza, que registrou um número recorde de inundações em novembro, e as áreas afetadas por enchentes e poluição em toda a Itália. “O tema da proteção do meio ambiente é fundamental para nosso país. Os jovens já o entenderam e se fazem ouvir, projetados para o futuro e sem nostalgia do passado”, disse. (ANSA)