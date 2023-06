Presidente da Itália elogia Lula por ‘defesa da democracia’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 10:13 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido nesta quarta-feira (21), em Roma, por seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, que agradeceu ao petista por sua “defesa da democracia” no Brasil.

Esse foi o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado, que estavam acompanhados da primeira-dama Janja e de Laura Mattarella, filha do presidente da Itália, que é viúvo desde 2012.

“Senhor presidente, a sua presença em Roma é uma honra para a República Italiana”, disse Mattarella, segundo um vídeo divulgado pelo Palácio do Quirinale.

“Expresso grande apreço por sua defesa da democracia contra o assalto ao Parlamento para tentar subverter os resultados eleitorais”, afirmou o chefe de Estado italiano, acrescentando que a presença de Lula é “a ocasião para reiterar mais uma vez a proximidade e a amizade que ligam Brasil e Itália”; “É uma alegria imensa estar de volta à Itália, sobretudo no verão”, respondeu Lula.

Após a reunião no Palácio do Quirinale, Mattarella ofereceu um almoço à comitiva brasileira. Como a Itália é uma república parlamentarista, o presidente tem função mais institucional e cerimonial e não participa do governo.

Antes do encontro com Mattarella, Lula se reuniu com o ex-premiê Massimo D’Alema e com a deputada Elly Schlein, líder do Partido Democrático (PD), maior força de oposição no país.

Ainda nesta quarta, o presidente se encontra com o papa Francisco, com a primeira-ministra Giorgia Meloni e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).

