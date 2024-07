Presidente da Itália discute paz e G20 com Pacheco no Senado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2024 - 11:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 16 LUG – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e o presidente da Itália, Sergio Mattarella, conversaram sobre paz e as relações comerciais entre os dois países em uma reunião privada na noite de segunda-feira (15), em Brasília.

Pacheco e Mattarella também abordaram o “momento especial” devido às presidências do Brasil e da Itália no G20 e no G7, respectivamente, bem como o combate à fome, segundo a assessoria de imprensa do Senado.

O encontro também contou com as presenças dos senadores Davi Alcolumbre (União Brasil), Ciro Nogueira (Progressistas) e Jacques Wagner (PT) e do deputado Luiz Fernando Faria (PSD), presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália.

Depois da reunião, os dois presidentes visitaram a exposição “Oltreoceano”, que comemora os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

A exposição reúne obras raras de 33 artistas ítalo-brasileiros, entre elas quatro de Candido Portinari.

(ANSA).