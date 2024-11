Presidente da Itália deseja ‘sucesso’ a Trump em novo mandato

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 NOV (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, parabenizou nesta quarta-feira (6) o republicano Donald Trump por sua vitória nas eleições nos Estados Unidos.

“Desejo-lhe muito sucesso no seu novo mandato como presidente dos EUA”, escreveu o chefe de Estado italiano, reforçando também a vontade de Roma de trabalhar ao lado de Washington de forma bilateral e no âmbito das relações com a Europa.

“Os nossos países estão unidos por vínculos inseparáveis de amizade e colaboração, cimentados pela partilha de valores democráticos e pela adesão comum a uma ordem internacional baseada em regras. Estes laços, que incluem a essencial dimensão euro-atlântica, são de vital importância, principalmente no atual contexto internacional marcado por conflitos e focos de instabilidade”, acrescentou o presidente italiano.

O posicionamento de Mattarella ecoa as declarações da premiê Giorgia Meloni, que também frisou a “aliança indestrutível, valores comuns e uma histórica amizade” entre italianos e americanos.

Já o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, declarou em entrevista a uma TV que a vitória do republicano “dará estabilidade aos EUA, nosso grande parceiro”. “Não vejo problemas pela eleição de Trump, aliás, acredito que ele tenha uma simpatia natural pela Itália”, destacou. (ANSA).