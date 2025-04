Presidente da Itália critica ‘tarifaço’ por afetar pobres

ROMA, 29 ABR (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, criticou nesta terça-feira (29) o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos da União Europeia, apontando que as tarifas podem ter efeitos negativos no setor da saúde a nível global, além da economia como um todo, prejudicando os mais pobres.

O chefe de Estado italiano, que se referiu às taxas americanas como “uma antiga forma de demonstração de força”, disse que a medida “pode dificultar o direito de acesso aos cuidados e à saúde de todos os povos do mundo, especialmente entre os mais pobres e frágeis”.

“Perspectivas que, além disso, produzem efeitos negativos na economia global, cujos efeitos também podem afetar o nosso país”, afirmou Mattarella.

Às vésperas do 1º de maio, Dia do Trabalho, o presidente italiano também destacou a importância do tema para o “desenvolvimento” e “progresso social”, além de ser “instrumento de realização pessoal” de “cada mulher e homem”.

“Todos sabemos como as questões salariais são fundamentais para a redução das desigualdades, para o usufruto equitativo dos frutos oferecidos pela inovação, pelo progresso. Muitas famílias não conseguem lidar com o aumento do custo de vida”, falou.

Mattarella também destacou que se os “salários são insuficientes” para muitos italianos, eles são ainda piores para os migrantes, que “segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), resultam inferiores em um quarto em relação aos [salários] de italianos”.

“O caráter da nossa sociedade é medido pela dignidade da pessoa que trabalha, respeitando também o Artigo 36 da nossa Constituição”, lembrou Mattarella, citando ainda uma frase do recém-falecido papa Francisco: “Que o princípio da humanidade nunca se perca como pedra angular das nossas ações diárias”.

(ANSA).