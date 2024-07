Presidente da Itália conversa com Pacheco em visita ao Congresso

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 20:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 15 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou nesta segunda-feira (15) o Congresso Nacional, em Brasília, e se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O mandatário ainda visitará a exposição “Oltreoceano”, montada no local com obras de diversos artistas ítalo-brasileiros para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Primeiro chefe de Estado do país europeu a visitar o Brasil em 24 anos, Mattarella foi acolhido no Palácio do Planalto com abraços pelo seu homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, que estava acompanhado da primeira-dama Janja e do chanceler Mauro Vieira.

O último compromisso de Mattarella em Brasília será um encontro na Embaixada da Itália com representantes da comunidade do país europeu.

Até sexta-feira (19), Mattarella também passará por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. (ANSA).