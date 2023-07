Presidente da Itália chega ao Chile para visita oficial

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 8:01 Compartilhe

SANTIAGO, 4 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, chegou na noite desta segunda-feira (3) em Santiago, capital do Chile, primeira etapa de sua visita à América do Sul.

Acompanhado da filha Laura, o chefe de Estado foi recebido no aeroporto pelo ministro das Relações Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, pela chefe do cerimonial diplomático, Manahi Pakarati, e pela embaixadora italiana Valeria Biagiotti.

Já nesta terça (4), Mattarella se encontrará com a comunidade italiana no Chile e com o presidente Gabriel Boric, representante da nova geração da esquerda latino-americana.

O chefe de Estado fica no país até a próxima quinta (6), quando parte para o Paraguai, onde se reunirá com o presidente Mario Abdo Benítez e com o mandatário eleito Santiago Peña. O retorno à Itália está marcado para 8 de julho.

Essa é a primeira viagem de Mattarella ao Chile e ao Paraguai. (ANSA).

