Presidente da Itália chega a Brasília para visita oficial

ROMA, 15 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, desembarcou em Brasília neste domingo (14) para a primeira visita de um chefe de Estado do país europeu ao Brasil em 24 anos.

Na capital federal, Mattarella se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (15), a partir das 11h, ocasião em que eles assinarão acordos bilaterais e discutirão agendas relativas às presidências brasileira e italiana no G20 e no G7, respectivamente, como a Aliança Global contra a Fome proposta pelo petista.

Além de Brasília, o chefe de Estado passará por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador até a próxima sexta (19). O último presidente da Itália a visitar o Brasil havia sido Carlo Azeglio Ciampi, em 2000. (ANSA).