Presidente da Itália aproveita férias nos Alpes

ROMA, 17 AGO (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, decidiu tirar alguns dias de férias na região das Dolomitas, montanhas no extremo norte da Itália.

Nos últimos dias, o presidente fez excursões e passeios, como por exemplo no Lago de Braies.

No entanto, ele preferiu descansar de maneira reservada, sem muitas aparições públicas nem encontros institucionais, com exceção de uma breve visita do governador da província autônoma de Bolzano, Arno Kompatscher.

A escolha é incomum para o chefe de Estado, que tirou as últimas férias de verão em locais de praia, especialmente na ilha da Sardenha.

A última escolha do político pelas montanhas no verão foi em 2016, quando se hospedou em um centro de treinamento dos Carabineiros na cidade de Selva di Val Gardena, na região de Trentino-Alto Ádige.

Mattarella deve voltar ao trabalho no próximo dia 24, com participação prevista no “Encontro para a amizade entre os povos”, o tradicional “Encontro de Rimini”. (ANSA).

