Presidente da Itália agradece Papa por mensagem em prol de paz

ROMA, 1 JAN (ANSA) – No primeiro dia de 2025, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, enviou um agradecimento ao papa Francisco por sua mensagem por ocasião do “Dia Mundial da Paz”, celebrado nesta quarta-feira (1º).

“Gostaria de agradecer, em nome da República Italiana e em meu nome, a sua mensagem ‘Perdoa-nos as nossas dívidas, concede-nos a tua paz’. A análise que realiza por ocasião deste ’58º Dia Mundial da Paz’ questiona a consciência de cada mulher e de cada homem de boa vontade”, escreveu o líder italiano.

Segundo Mattarella, todos, incluindo chefes de Estado e de Governo, líderes de organizações internacionais, autoridades civis e religiosas “são chamados a lidar com as feridas do mundo, com uma preocupante fragmentação social e econômica, com a proliferação de ameaças ao desenvolvimento pacífico das relações entre os Estados”.

Para ele, “a lei, a salvaguarda da coexistência entre os povos e os países, que é violada” e “é – cada vez mais frequentemente – a dignidade da pessoa que é desfigurada”.

“No início do ano jubilar que acaba de ser inaugurado, o tema escolhido para a mensagem destaca oportunamente a necessidade de uma mudança cultural que nos permita reconhecer-nos como ‘devedores’ e, portanto, necessários uns aos outros”, alerta.

De acordo com Mattarella, “esta consciência seria suficiente para levar a uma procura mais lógica, mais sábia e clarividente de estímulos à solidariedade, ao mesmo tempo que vemos como a violência, a exploração e a disparidade obscurecem as perspectivas de milhões de pessoas em todos os continentes”.

Na mensagem, o chefe de Estado italiano deseja ainda que “2025 possa ser um ano em que ‘cresça a paz’, assim como o Pontífice sugere, e lembra que “cabe a todos, individualmente e no contexto social de referência, aceitar este convite de acreditar no diálogo e na paz, a fazer mais para gerir eficazmente o fenômeno estrutural da migração, a degradação ambiental, os riscos e oportunidades ligados às novas tecnologias. Todos temas que afetam o futuro da humanidade”.

Por fim, enfatiza que “a Itália, que tem como pilares da sua carta constitucional o repúdio à guerra, a rejeição da pena de morte, o reconhecimento dos direitos e liberdades fundamentais e a procura da paz e da justiça entre as nações, só poderá contribuir e promover a resolução pacífica dos conflitos em curso e a identificação de caminhos de crescimento justo e sustentável, tendo em especial atenção as gerações mais jovens”.

“Estou certo, Santidade, de que todos os italianos se unem aos sinceros votos que tenho o prazer de lhe dirigir para o seu bem-estar pessoal e espiritual, bem como para a fecunda continuação do trabalho que realiza no serviço da Igreja Católica e da humanidade”, concluiu Mattarella. (ANSA).