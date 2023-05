Presidente da Itália afirma que máfia é um ‘câncer’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/05/2023 - 8:01 Compartilhe

PALERMO, 23 MAI (ANSA) – Em meio às homenagens pelos 31 anos do atentado de Capaci, que matou o juiz Giovanni Falcone, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou nesta terça-feira (23) que a máfia é um “câncer”.

“Magistrados como Giovanni Falcone e Paolo Borsellino demoliram a presunção mafiosa, revelando o que a máfia é na realidade: um câncer para a comunidade civil, desprovida de qualquer honra e dignidade”, disse o chefe de Estado.

O mandatário também comentou que a máfia é uma organização de criminosos “nada invencível”, além de pedir o prosseguimento das ações de combate contra o crime.

“As ações devem seguir com empenho e determinação cada vez maior. A máfia pode ser vencida e ela está destinada a acabar, como nos ensinou Falcone”, acrescentou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, declarou que a prisão do mafioso Matteo Messina Denaro, detido após 30 anos foragido, é uma prova de que as autoridades estão empenhadas na batalha contra o crime organizado.

“Eu fico chocada com a brutalidade daquela época dos massacres mafiosos. Escolhi me envolver com política porque a via como a ferramenta mais útil para fazer algo. A detenção de Matteo Messina Denaro é o testemunho do empenho incansável de muitos homens e mulheres”, disse a premiê durante uma cerimônia em Palermo.

A capital da região da Sicília é palco de inúmeras homenagens aos mortos do massacre de Capaci, em 1992. Os eventos ocorreram principalmente no tribunal bunker da prisão de Ucciardone, em Palermo.

Engajado na batalha contra a máfia, Falcone foi morto após o carro em que viajava ter sido atingido por uma explosão. O assassinato do magistrado foi semelhante ao do juiz Paolo Borsellino, ocorrido dois meses mais tarde. (ANSA).

