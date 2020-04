Presidente da Fundação Palmares diz que fará checagem na vida de rappers antes de aprovar projetos

O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, afirmou na última sexta-feira (17) que projetos apresentado por rappers só serão aceitos “após rigorosa checagem” do passado dos artistas. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

“Aqueles que enveredam pelo caminho do crime, da apologia das drogas e da putaria, ou se deixam usar como capachos da esquerda, jamais serão contemplados!”, afirmou Camargo por meio do Twitter.

De acordo com o presidente da Fundação Cultural Palmares, artistas com o funkeiro paulista MC Daleste jamais terão projetos aprovados por ele. “Quando tomei posse, em dezembro do ano passado, a Fundação Palmares custeava show em homenagem ao funkeiro paulista MC Daleste, que foi assassinado a tiros. Não haverá outros projetos como este na minha gestão”, afirmou.

Para advogados ouvidos pela Folha a ideia de Camargo é inconstitucional, porque infringe o artigo 5˚, que garante que é “livre a expressão da atividade intelectual”. Segundo a constitucionalista e mestre em direito administrativo público Vera Chemim, a ação poderia ser caracterizada como improbidade administrativa.