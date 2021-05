Presidente da Fundação Palmares compara textos de Marighella aos de Hitler

O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, fez uma série de publicações em seu Twitter, nesta segunda-feira (24), nas quais diz que todos os comunistas são racistas, que Carlos Marighella e Che Guevara serão retirados do acervo da entidade e que os textos do militante brasileiro “são como os escritos de Hitler”.

Camargo começou a série de publicações dizendo que um relatório público sobre o acervo cultural da Palmares vai mostrar que “o legado dos 30 anos de gestão da esquerda foi a corrupção da Cultura negra e o desvirtuamento da instituição pela ideologia comunista” e que “Che Guevara, o racista, sairá do acervo”.

Na sequência, ele publica uma imagem do líder comunista Ernesto Che Guevara e atribui a ele uma fala de teor racista, e diz que “a Palmares não mais glorificará comunistas racistas (todos são)”.

A Palmares não mais glorificará comunistas racistas (todos são). pic.twitter.com/9HvBkDowFv — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) May 24, 2021

Em outra publicação, Sérgio Camargo diz que o livro “Poemas”, do militante de esquerda Carlos Marighella, sairá do acervo da instituição. Ele o chama de “terrorista”, “negro falsificado pela esquerda”, compara seus textos com “os escritos de Hitler” e diz que “devem ser banidos”.

"Poemas" de Marighella (que fofo...) sairá do acervo cultural da Palmares. O terrorista comunista, negro falsificado pela esquerda, nunca será herói e referência cultural dos pretos honrados e trabalhadores do Brasil. Seus textos são como os escritos de Hitler. Devem ser banidos! pic.twitter.com/fzbF6UObqV — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) May 24, 2021

O presidente da Fundação Palmares ainda dispara contra o ator e diretor Wagner Moura, que dirigiu uma cinebiografia do militante ainda a ser lançada no Brasil.

“Wagner Moura deveria refletir sobre sua militância hipócrita. Não quer que seus filhos sigam o exemplo de Marighella, mas acha que o marginal comunista é perfeito para os filhos dos pretos. Marighella será EXCLUÍDO do acervo da Palmares. Não somos lata de lixo da esquerda caviar”, diz Camargo.

Em mais uma publicação, Camargo mostra livros sobre Che Guevara e mais uma vez uma cópia de “Poemas”, de Marighella, e diz: “Os livros do Che Guevara e do Marighella serão queimados. Não tentem me obrigar a fazer aquilo que eu não quero”.

Pessoal, os livros do Che Guevara e do Marighella não serão queimados. Não tentem me obrigar a fazer aquilo que eu não quero. 😜😂 pic.twitter.com/yu9xMmZvlD — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) May 24, 2021

