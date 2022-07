Presidente da FUNAI é expulso de evento indigenista em Madri

Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), não foi muito bem acolhido durante a 15ª Assembléia Geral da FILAC (Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe), em Madri, na Espanha.







Com diversos representantes de órgãos indigenistas e de povos indígenas presentes, o ex-funcionário da Funai, Ricardo Rao, aproveitou a presença de Xavier para protestar e mostrar toda sua insatisfação com a sua gestão no comando do órgão. Num discurso exaltado disse que Marcelo não era merecedor de estar ali na reunião.

“Esse homem não pertence aqui”, gritou, apontando o dedo ao presidente da entidade. “Esse homem é um assassino, esse homem é um miliciano”, disse. “Ele é responsável pela morte de Bruno e Dom Phillips. Você é um miliciano, bandido”, completou Rao. Constrangido Marcelo Xavier deixou o local.