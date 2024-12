Presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália é condecorado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 11:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 11 DIC – O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, ressaltou a importância da Frente Parlamentar Brasil-Itália durante uma cerimônia realizada na terça-feira (10) para condecorar o deputado Luiz Fernando Faria, presidente do grupo, com o título de oficial da Ordem da Estrela.

A Frente Parlamentar foi criada em junho de 2023, com o objetivo de representar de forma transversal no Congresso Nacional as demandas da comunidade italiana no Brasil, especialmente nas áreas econômica, industrial, científica e cultural.

“Graças ao excepcional e incomum espírito de iniciativa do deputado Faria, a Itália pode agora se orgulhar de ter uma voz orgânica para defender de forma decisiva as questões de interesse nacional dentro do Congresso. Por essas razões, tenho a honra de entregar hoje ao excelentíssimo senhor Luiz Fernando Faria a condecoração”, declarou Cortese.

Durante o evento, o embaixador também homenageou Isabela Maria Serafim Tiezzi, secretária-executiva da Frente Parlamentar, com a mesma distinção.

Segundo ele, Tiezzi é uma “profissional de sucesso com vasta experiência como consultora legislativa e uma das principais arquitetas da Frente Parlamentar”.

A Ordem da Estrela da Itália (Ordine della Stella d’Italia) é o reconhecimento concedido pelo presidente da República, sob proposta do ministro das Relações Exteriores, a cidadãos italianos residentes no exterior ou estrangeiros que tenham alcançado méritos especiais na promoção das relações de amizade e cooperação com outros países.

Parlamentares, membros do poder Judiciário e convidados participaram da solenidade realizada na Embaixada italiana em Brasília.

Em uma sala decorada com quadros do pintor Cândido Portinari, Cortese relembrou momentos marcantes da trajetória da Frente Parlamentar. O diplomata destacou que, em 2024, os avanços do grupo coincidiram com eventos que fortaleceram os laços entre Itália e Brasil.

“Vou lembrar que neste ano, pela coincidência, de um lado, da presidência do Brasil no G20, e do outro, da presidência italiana no G7, e sobretudo pelos 150 anos da imigração italiana no país, tivemos uma densidade de visitas dos dois lados.

Calculo que mais ou menos 15 ministros ou vice-ministros italianos visitaram o Brasil, além do presidente da República [Sergio Mattarella] e da presidente do Conselho [Giorgia Meloni]. Foi um ano muito intenso, temos que manter o ritmo”, concluiu Cortese. (ANSA).