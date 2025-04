Presidente da Fifa participará do funeral de Francisco

ROMA, 24 ABR (ANSA) – O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou nesta quinta-feira (24) que marcará presença no funeral do papa Francisco, agendado para o próximo sábado (26).

O gestor ítalo-suíço, que se encontrou algumas vezes com o líder da Igreja Católica, lamentou o falecimento de Jorge Mario Bergoglio na última segunda-feira (21), data da morte do pontífice.

“Estou profundamente entristecido com o falecimento do papa Francisco. Tive o privilégio de passar alguns momentos com ele em várias ocasiões, e ele sempre demonstrou seu entusiasmo pelo futebol, enfatizando o papel fundamental que nosso esporte desempenha na sociedade”, escreveu Infantino em suas redes sociais.

Lazio e Roma, principais equipes da capital italiana, enviaram delegações até a Basílica de São Pedro, no Vaticano, para prestar uma última homenagem ao Papa.

Pelo lado biancoceleste, o grupo foi liderado pelo presidente do time italiano, Claudio Lotito, e também era composto por Marco Baroni, jogadores e dirigentes. A delegação parou em frente ao caixão para se reunir em oração e dedicar um pensamento ao religioso.

“Lembraremos sempre de sua mensagem de solidariedade, misericórdia, inclusão e proteção constante dos menos favorecidos, bem como de sua autêntica proximidade com o mundo do esporte, valores que continuaremos a proteger e promover”, afirmou Lotito.

O grupo giallorosso, chefiado pelo diretor esportivo Florent Ghisolfi e pelo treinador Claudio Ranieri, parou em frente do corpo de Francisco por cerca de 15 minutos para um momento de reflexão. A delegação também foi composta pelos argentinos Paulo Dybala, Leandro Paredes e Matías Soulé. (ANSA).