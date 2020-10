Presidente da Fifa declara que não apoia criação de Superliga Europeia Gianni Infantino afirma que está focado no desenvolvimento de um novo formato para a Copa do Mundo de Clubes e que Bayern e Boca interessa mais do que Bayern e Liverpool

Após a imprensa inglesa publicar que Manchester United e Liverpool possuem o interesse na criação de uma Superliga Europeia, Gianni Infantino, presidente da Fifa, rejeitou dar qualquer apoio a esta iniciativa. Em entrevista à “CH Media”, o italiano afirmou estar focado no desenvolvimento de uma Copa do Mundo de Clubes.

– Como presidente da Fifa, estou interessado no Mundial de Clubes, não em uma Superliga. Não me interessa um Bayern contra Liverpool, mas sim um Bayern contra o Boca Juniors. O Liverpool tem 180 milhões de fãs ao redor do mundo. O Flamengo tem 40 milhões, sendo que 39 milhões só no Brasil. Já o Liverpool, na Inglaterra, tem apenas cinco milhões de torcedores. Quero que os clubes fora da Europa tenham potencial global no futuro.

O posicionamento oficial da entidade máxima do futebol contra a criação da Superliga Europeia é um duro golpe nos planos de Manchester United e Liverpool, que também tentaram encaminhar uma reforma no futebol inglês. Desta vez, o plano era a realização de um campeonato com 18 times das cinco principais ligas do continente com início previsto para 2022.

