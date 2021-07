Presidente da Fifa assiste a final da Copa América no Maracanã

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, surpreendeu neste sábado ao aparecer no Maracanã para acompanhar a final da Copa América entre Brasil e Argentina.

As câmeras da AFP flagraram Infantino no gramado do estádio, uma hora antes do início da final do torneio sul-americano de seleções.

A Copa América, que començou no dia 13 de junho e teve como sedes as cidades e Brasília, Goiânia, Cuiabá e Rio de Janeiro, chega ao fim neste sábado com a presença de público do Maracanã, graças a uma decisão de última hora do governo estado do Rio de Janeiro, que liberou a ocupação de até 10% da capacidade do estádio carioca.

