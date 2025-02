Presidente da EBC põe cargo à disposição de Sidônio

Sidônio Palmeira deve decidir em breve sobre o comando da EBC. Último remanescente da equipe de Paulo Pimenta na Secom, o presidente da estatal, Jean Lima, colocou o cargo à disposição na última sexta-feira em conversa com o secretário-executivo da pasta, Thiago César.

Nessa terça-feira, 12, houve uma reunião no Palácio do Planalto da cúpula da Secom, incluindo Sidônio, com a diretoria da EBC. Jean Lima participou do encontro. O ministro ouviu durante três horas explanações sobre o que a atual gestão vem fazendo na estatal.

O aumento na audiência, com a TV Brasil entre as cinco maiores audiências do país em 2023 e 2024, foi um dos pontos destacados, mas Sidônio ainda não está convencido se manterá Jean Lima.

A expectativa no Planalto é que Sidônio bata o martelo sobre trocar ou não Lima entre essa semana e a próxima. Está prevista uma nova reunião entre Secom e EBC na próxima quarta-feira.

