Presidente da CPI critica Bolsonaro por causar aglomeração no Maranhão

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, criticou a aglomeração causada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta sexta-feira (21), no Maranhão, justamente onde uma nova cepa do coronavírus foi encontrada. A apuração é do UOL.

“O presidente esteve no Maranhão e se viu lá todo mundo sem máscara, brincando com a sorte e levando as pessoas a acreditar que nós estamos em uma normalidade que, infelizmente, não estamos”, afirmou Aziz.

Segundo Omar Aziz, é necessário que a CPI faça um apelo ao presidente para que ele assuma a negociação das vacinas. Após aglomeração, o governador Flávio Dino (PCdoB) autuou o presidente por infração sanitária, já que isso descumpre decretos estaduais que obrigam cidadãos a usarem máscaras em espaços públicos, não promoverem aglomerações e não realizarem eventos.

Segundo a assessoria do governo do Maranhão, o valor da multa pode variar entre 2 mil reais e 1,5 milhão de reais. Bolsonaro causou aglomeração em Açailândia, município a 560 quilômetros da capital São Luís.

