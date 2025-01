Presidente da Coreia do Sul é preso por tentativa de golpe

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol foi preso pela polícia local após uma tentativa do mandatário de aplicar uma lei marcial no início de dezembro do ano passado. Na tarde desta terça-feira, dia 14, agentes passaram horas negociando com a equipe de segurança dele.

Mais de três mil agentes tinham sido mobilizados para garantir que a prisão fosse cumprida. As informações são da Yonhap, agência de notícias do país. “É deplorável que o procedimento tenha sido realizado de forma coercitiva com um mandado inválido”, disse Yoon Suk-Yeol a jornalistas enquanto era conduzido pelos agentes para fora da residência presidencial.

Membros da segurança do presidente usaram veículos para criar barricadas em volta do local em que ele estava. Sendo assim, foram necessárias escadas para que os investigadores entrassem. Quando os policiais conseguiram atravessar as barreiras, entraram em conflito com advogados e membros do partido de Yoon.

De acordo com o jornal sul-coreano Chosun, o vice-diretor da Agência de Segurança Nacional, Kim Seong-hoon, também foi preso. Ele não teria atendido a pedidos da polícia para colaborar com as investigações contra o presidente.

Além disso, apoiadores de Yoon tentaram impedir a prisão. Por conta disso, a ação levou cerca de seis horas para ser concluída.