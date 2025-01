Presidente da Coreia do Sul é indiciado por insurreição

SEUL, 26 JAN (ANSA) – O Ministério Público da Coreia do Sul acusou neste domingo (26) o presidente afastado Yoon Suk-yeol de insurreição.

De acordo com os promotores do país asiático, o mandatário foi acusado de “liderar” uma revolta depois que tentou impor a lei marcial no início de dezembro.

Além disso, o MP ordenou que o dirigente sul-coreano permanecesse detido no centro de detenção de Uiwang, ao sul de Seul, em razão do “risco contínuo de destruição de provas”.

“Após examinar as provas reunidas durante a investigação, os promotores concluíram que era completamente apropriado indiciar o réu”, diz o comunicado.

A lei marcial tinha como objetivo fechar o Parlamento, proibir protestos e suspender atividades partidárias, porém sofreu forte resistência política e popular, foi revogada pela Assembleia Nacional e durou apenas seis horas. (ANSA).