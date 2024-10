Presidente da Coreia do Sul alerta o Norte sobre o ‘fim do regime’ se utilizar armas nucleares

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 6:31 Para compartilhar:

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, enfrentará o fim de seu regime caso utilize suas armas nucleares contra a Coreia do Sul, alertou nesta terça-feira (1) o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol.

“Se a Coreia do Norte tentar utilizar suas armas nucleares, enfrentará uma resposta determinada e esmagadora do nosso Exército”, disse Yoon para quase 5.300 soldados na Base Aérea de Seul, onde celebrou o aniversário da fundação da Coreia do Sul.

“Este dia marcará o fim do regime norte-coreano”, acrescentou o presidente, que destacou a força das alianças de seu país com os Estados Unidos.

Durante o evento, Seul exibiu seu maior míssil balístico, o Hyunmoo-5, capaz de destruir bunkers subterrâneos.

A cerimônia também foi marcada pelo voo de um bombardeiro B-1B americano escoltado por caças F-15K, como uma demonstração da aliança de segurança entre Seul e Washington.

A Coreia do Norte criticou o voo em um comunicado assinado pelo vice-ministro da Defesa Nacional, Kim Kang Il, divulgado pela agência oficial KCNA.

As Forças Armadas norte-coreanas “acompanharão com atenção a mobilização frequente” dos recursos estratégicos, indicou o vice-ministro.

Ele afirmou que o Exército do seu país está “plenamente preparado para defender” o território da Coreia do Norte.

O alerta de Yoon foi anunciado depois que o regime de Pyongyang divulgou, nas últimas semanas, imagens de uma central de enriquecimento de urânio. Nas imagens, Kim Jong Un aparece visitando as instalações, após encomendar mais centrífugas para aumentar o arsenal nuclear do país.

