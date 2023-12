Presidente da COP28 pede ‘compromisso’ em negociações climáticas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 17:14 Para compartilhar:

O presidente da Conferência da ONU sobre o Clima (COP28), o emiradense Sultan Al Jaber, pediu, nesta quarta-feira (6), aos participantes do evento para trabalharem com “espírito de compromisso” para chegar a um acordo, a seis dias do fim da cúpula.

Al Jaber pediu aos representantes de quase 200 países presentes em Dubai para saírem de suas “zonas de conforto para encontrar um terreno comum e obter um resultado equilibrado e de grande ambição”.

“Todas as opções e opiniões estão sobre a mesa”, afirmou.

Al Jaber, a quem alguns participantes criticavam pela aparente escassa implicação nas negociações, deixou claro que se comprometeria a fundo na etapa final da cúpula e afirmou que na manhã de sexta-feira apresentaria seu plano de batalha.

Esta quinta-feira será um dia de pausa nas negociações.

“É importante aumentar a velocidade e que todos os ministros e chefes de delegações se impliquem”, destacou.

