Presidente da COP28 pede a petroleiras redução das emissões de gás de efeito estufa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 9:48 Compartilhe

O presidente da COP28, Sultan al Jaber, dos Emirados Árabes Unidos, pediu nesta quinta-feira (6), em Viena, que as empresas petrolíferas, em particular as estatais, comprometam-se a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto o mundo continuar consumindo energias fósseis.

O presidente da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que ocorrerá em novembro-dezembro em Dubai, disse que a indústria do petróleo e gás deve “descarbonizar urgentemente suas operações”.

É necessário “tomar medidas coletivas para eliminar as emissões operacionais” de gases de efeito estufa (conhecidas como “escopos” 1 e 2), declarou Al Jaber, encargado de coordenar e influenciar as negociações, embora não seja ele o tomador das decisões.

Estas emissões representam entre 15% e 20% da pegada de carbono das empresas afetadas, sendo a grande maioria proveniente da própria combustão de produtos como gasolina, ou gás.

“Toda a indústria – tanto empresas internacionais quanto nacionais – deve se alinhar para alcançar 0% líquido até 2050, ou até mesmo antes”, ressaltou Al Jaber, que também é presidente da companhia emiradense ADNOC, em um seminário da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

nal/ico/clr/mab/zm/tt

BP

TotalEnergies

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias