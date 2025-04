Presidente da Conmebol sugere Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, sugeriu nesta quinta-feira que a futura Copa do Mundo de 2030 conte com 64 seleções, o dobro de equipes que disputaram o último Mundial, no Catar, em 2022. O dirigente afirmou que a ideia seria realizar esta versão ampliada da Copa de forma excepcional, em razão do aniversário de 100 anos da competição.

“Estamos convencidos de que a comemoração do centenário será única, porque só se faz 100 anos uma vez. E é por isso que estamos propondo, SOMENTE UMA VEZ, realizar este aniversário com 64 equipes, em três continentes simultaneamente. Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência global, e para que ninguém neste planeta fique de fora desta festa que, embora seja jogada em todos os lugares, É A NOSSA FESTA”, afirmou Alejandro Domínguez, pelas redes sociais.

A Copa do Mundo vinha contando com a participação de 32 times desde a edição de 1998 – em 1994, eram apenas 24 seleções. Mas o próximo Mundial, em 2026, vai marcar uma ampliação no número de equipes, com 48. O evento será disputado em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

A ideia de Domínguez precisaria ser aprovada pela Fifa e seus órgãos internos para ser colocada em prática. Independente disso, a edição 2030 da Copa já será disputada de forma excepcional por ser sediada em seis países diferentes, em três continentes.

Os três primeiros jogos serão disputados na Argentina, Paraguai e Uruguai, em referência ao centenário do torneio, inaugurado em 1930, em solo uruguaio. Da América do Sul, a Copa vai rumar para Espanha, Portugal e Marrocos, sedes das demais partidas do Mundial.