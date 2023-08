Presidente da China defende ‘rápida expansão’ do Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 10:01 Compartilhe

PEQUIM, 23 AGO (ANSA) – O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quarta-feira (23) a “rápida expansão” do grupo Brics em seu discurso em Johanesburgo, na África do Sul, durante a cúpula do bloco.

Além de demonstrar seu apoio para que o grupo receba novos membros, o mandatário pediu mais esforços para promover “uma governança global mais justa e razoável”.

Em seu discurso na 15ª reunião do bloco, o líder chinês também defendeu que a busca pelo desenvolvimento é “um direito inalienável de todos os países, e não um privilégio de alguns”.

Xi ainda observou que “as normas internacionais devem ser escritas e mantidas por todos os países com base nos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, em vez de serem ditadas por aqueles com os músculos mais fortes e a voz mais alta”.

Por fim, o presidente definiu como “inaceitável” a prática de “unir forças para formar grupos exclusivos”.

Índia – O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, seguiu os mesmos passos de Xi ao “apoiar totalmente” a expansão do Brics. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias