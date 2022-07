Presidente da CBVela destaca importância da Semana de Vela de Ilhabela: ‘Maior vantagem é você pode conviver com seus ídolos’ Marco Aurélio de Sá Ribeiro reforçou a importância da Vela de Oceano







Presidente da Confederação Brasileira de Vela, a CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro chegou nesta quinta-feira para acompanhar a 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela e destacou a importância da competição para o esporte no país. A competição é uma realização do Yacht Club e Ilhabela e da Prefeitura Municipal de Ilhabela.

“A classe Oceano é a principal do Brasil em número de velejadores , com presença em todo litoral brasileiro. A CBVela quer se envolver cada vez mais com a Vela de Oceano, ela tem tudo que se deseja na vela, os amadores, a alegria, a diversão e a competição de alto nível e alto rendimento, tudo em um evento só. Então a CBVela junto com o Yacht Club de Ilhabela, a Prefeitura Municipal de Ilhabela a Federação de São Paulo, ela está sempre envolvida cada vez mais com esse evento”, disse Marco Aurélio.

A 49ª SIVI tem ao todo 115 barcos de sete estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) distribuídos por 43 clubes com atletas de todo território brasileiro e mais seis veleiros argentinos: “Aqui é uma festa da vela, temos barcos de Pernambuco, Rio Grande do Sul e argentinos. A ideia é estar aqui, olhando, ouvindo. A CBVela pertence aos que estão competindo para fazer um trabalho cada vez melhor. “

E entre os atletas a constelação de grandes campeões. São seis medalhistas olímpicos como os bicampeões Robert Scheidt, Torben Grael, Marcelo Ferreira e Martine Grael, além de Lars Grael e Clínio de Freitas. O pentacampeão mundial e bicampeão pan-americano Maurício Santa Cruz, o campeão mundial de Optmist, Alex Kuhl, com um feito histórico ao Brasil em 2021, além dos velejadores olímpicos Gabriela Nicolino, André Fonseca, o Bochecha, Samuel Albrecht, Henrique Haddad, o Gigante, e Jorge Zarif. Marco Aurélio comenta a importância de se ter a nata da Vela brasileira junta em Ilhabela.

“A maior vantagem da Vela é que se pode conviver junto bem de perto com seus ídolos . É como se jogasse futebol junto com o Neymar em um domingo. Temos aqui Robert, Torben, só eles dez medalhas olímpicas, ainda temos a Martine mais duas do Lars Grael, mais três do Marcelo Ferreira, ainda tem o Clínio, é muita gente. Falar de campeão mundial e de pan-americano daria uma centena de títulos e medalhas. É muito legal estar com esse pessoal, é uma chance de aprendizado grande , você tem o Alex Kuhl de Ilhabela , sobre isso que é a vela, você passar o conhecimento. É o passado, o presente e o futuro, tudo aqui”, completou.

