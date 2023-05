Presidente da CBF promete mais investimento na Copa do Nordeste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 23:54 Compartilhe

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, comandou a premiação da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira à noite, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), onde prometeu investir mais na competição no próximo ano. A CBF gastou R$ 42 milhões bancando a competição, que correu risco de até não ser disputada, quebrando um período de dez anos longe da organização da maior competição regional do País.

“Foi uma satisfação e orgulho para a CBF organizar a Copa do Nordeste e nós pretendemos melhorar nos próximos anos. O objetivo é tornar a competição atrativa nos aspectos financeiro e esportivo, tanto para os clubes como para as federações, atraindo cada vez mais os torcedores”, disse o dirigente, que no passado presidiu a Federação Baiana e agora se orgulha de ser o primeiro presidente nordestino da história da CBF.

Antes da decisão houve uma cerimônia de encerramento, com muitas luzes e show com o cantor João Gomes. A cobiçada copa, chamada de ‘Orelhuda do Nordeste’, entrou no gramado nas mãos de dois ex-ídolos: Neto Baiano e Magno Alves. O primeiro foi campeão da Copa do Nordeste pelo Sport em 2014, enquanto o segundo conquistou o título com o Ceará em 2015.

A final chegou a ficar ameaçada durante o dia, quando o Ceará pediu o adiamento da final alegando que haveria uma superlotação no estádio, o que poderia causar uma tragédia. O pedido se baseou num áudio do presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, dizendo que o clube teria vendido 40 mil ingressos. O mal entendido só foi esclarecido no fim da tarde, em reunião entre dirigentes dos dois clubes e das duas federações. A carga de ingressos foi de 26 mil bilhetes.

Com as arquibancadas cheias, inclusive com três mil cearenses, a Ilha do Retiro voltou a receber uma finalíssima de Copa do Nordeste após 23 anos. A última vez aconteceu em 2000, quando o Sport sagrou-se campeão em cima do Vitória. Em princípio, a Polícia Militar não tinha registrado nenhum conflito entre as torcidas.

