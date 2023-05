Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 04/05/2023 - 13:47 Compartilhe

– Gostaria de chegar ao fim de maio anunciando um treinador, mas não é assim. Temos duas Datas Fifa em junho, mas temos finais de competições como o Campeonato Espanhol e a Champions. Temos acompanhado tudo. Todos me perguntam sobre o Ancelotti, seja no aeroporto ou no estádio. Tudo no futebol é como se fosse para ontem para o torcedor, para a imprensa, mas estamos fazendo tudo no nosso tempo, nada precipitado. Gosto de ouvir também outras opiniões – afirmou Ednaldo.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias