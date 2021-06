Presidente da CBF participa de discurso antes de jogo do Brasil contra Equador pelas Eliminatórias Rogério Caboclo enfrenta acusação de assédio sexual e moral por uma funcionária da entidade e deixa elenco e comissão técnica insatisfeitos com decisões tomadas

Rogério Caboclo, presidente da CBF, fez um discurso inflamado antes da partida entre Brasil e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e causou constrangimento entre os atletas e comissão técnica, segundo o “Globoesporte.com”. O mandatário estava acompanhado de Cafú, GIlberto Silva e Juninho Paulista.

De acordo com as informações, Caboclo estava alterado. Após as palavras do presidente, Tite e Neymar seguiram discursando com palavras de incentivo aos companheiros antes do início do duelo. Todo o grupo brasileiro está insatisfeito com decisões e atitudes recentes do chefe.

O mandatário foi acusado por uma funcionária da CBF na última sexta-feira, antes do confronto sul-americano, de assédio sexual e moral, de acordo com o “GE”. Segundo o documento e as palavras da vítima, Caboclo estava sob efeito de álcool em algumas ocasiões e a constrangeu na frente de outros dirigentes da entidade.

Além disso, o técnico Tite não estã satisfeito com a postura de Caboclo em algumas decisões e há rumores de que o comandante possa deixar a Seleção Brasileira. No entanto, Caboclo está cada vez mais isolado dentro da CBF e também há a possibilidade da renúncia do mandato.

Em entrevista coletiva nesta semana, o treinador afirmou que o grupo estava unido, o que foi reforçado por Casemiro após a vitória contra o Equador. Tite afirmou que irá falar sobre os assuntos que fogem do campo e bola depois do confronto contra o Paraguai, na terça-feira, e antes do início da Copa América.

