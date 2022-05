Presidente da CBBoxe comemora “melhor começo de ano da história” da seleção brasileira

O boxe brasileiro iniciou o ano de 2022 com uma campanha histórica, conquistando 50 medalhas em menos de cinco meses. Com o total de 70 participações da equipe em eventos internacionais – incluindo atletas das categorias Elite e Juvenil, masculino e feminino – a equipe chegou a 25 medalhas de ouro, cinco de prata e 20 de bronze.





De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) Marcos Brito, esse é o melhor começo de ano da história da seleção. Além disso, o dirigente destacou também a recente campanha da seleção feminina no Campeonato Mundial, em que Bia Ferreira e Carol Almeida conquistaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente.

“Traçamos um objetivo de treinamento para termos a equipe no auge em 2024 para as Olimpíadas, mas os mundiais são campeonatos com enorme importância. Apesar de não termos conseguido trazer o ouro, ficamos entre as melhores do mundo, levamos quatro atletas e conseguimos duas medalhas, algo que nunca antes tinha acontecido com a equipe feminina”, destacou Marcos Brito.

“Já no Continental ficamos em primeiro lugar no conjunto de equipes masculina e feminina. É o melhor começo de ano da história da seleção brasileira. O nosso objetivo aqui para frente é trabalharmos forte para o Campeonato Sul-americano”, completou.

O Brasil em 2022

A temporada de 2022 da Seleção Brasileira de Boxe iniciou com um torneio preparatório na Europa, o 66th.Bocskai István Memorial Tournament 2022, que ocorreu no mês de janeiro em Györ, na Hungria. No evento, os 16 atletas participantes da categoria Elite conquistaram medalhas e asseguraram o lugar mais alto do pódio para a equipe do Brasil, com nove medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze.

Já o campeonato Continental Elite ocorreu na cidade de Guayaquil, Equador, no mês de março, e mostrou mais uma vez o grande crescimento do boxe brasileiro na América. O Brasil assegurou mais uma vez o título de campeão por equipes, conquistando sete medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze. No mês de abril ocorreu na República Tcheca o 52th. Grand Prix Ustí Nad Labem 2022, com a participação de seis atletas do sexo masculino apenas e cinco medalhas de ouro conquistadas. A performance brasileira nesta tradicional competição garantiu o primeiro lugar por equipes uma vez mais para o país.

Finalmente, o campeonato Mundial Elite feminino ocorreu em maio na cidade de Istanbul, Turquia. Este evento estava previsto para dezembro de 2021, porém, em função do agravo da pandemia e das restrições de entrada no país, foi adiado para 2022. O Brasil esteve presente com apenas quatro atletas e retornou com duas medalhas: uma prata e um bronze. É a primeira edição deste evento que o Brasil conquista mais do que uma medalha. As demais 15 medalhas foram conquistadas pela equipe Juvenil, somando 50 no total.

