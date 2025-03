Presidente da Câmara promete Comissão Especial para Plano Nacional de Educação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu criar uma Comissão Especial para discutir o Plano Nacional de Educação na Casa.

“Meu principal desafio ao assumir a Presidência da Câmara era buscar pautas que fugissem à radicalização política que estamos enfrentando, e a educação é uma delas. Além do discurso, nós vamos para a prática. Vamos criar uma Comissão Especial para discutir o Plano Nacional de Educação”, afirmou, em participação no evento da ONG (Organização Não Governamental) Todos Pela Educação, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13.

Segundo o parlamentar, dar prioridade às pautas da educação “extrapola preferências partidárias” e pode contribuir para uma melhora da relação entre o Legislativo e o governo Lula (PT), fragilizada por um contexto de impopularidade do presidente, dificuldades econômicas e aumento de espaço do PT na Esplanada dos Ministérios.

Na participação, Motta ainda elogiou Gleisi Hoffmann, petista escolhida para a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política da gestão. “Tenho certeza de que Gleisi Hoffmann fará um grande trabalho na articulação do governo. Ela é uma mulher muito reta, direta, isso ajuda [na relação com os parlamentares]. Nós conversamos várias vezes nesses últimos dias, e foi muito positivo”, disse.

O deputado Rafael Brito (MDB-AL), presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, também participou do painel, e celebrou o que classificou como “compromisso” do presidente da Casa com a área. Eleito para o cargo em 1º de fevereiro, Motta comandará a Câmara até o início de 2027.