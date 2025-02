Presidente da Câmara dos EUA busca juntar agenda tributária e de imigração de Trump

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse neste domingo que manterá a estratégia de buscar “um único grande projeto de lei” para aprovar a agenda de cortes de impostos do presidente Donald Trump e financiar suas prioridades militares e de fronteira, apesar do plano de US$340 bilhões revelado na sexta-feira por senadores republicanos.

+Musk ajudará a descobrir fraudes bilionárias contra o governo, diz Trump

+Como os decretos de Trump afetam o sistema de saúde internacional

Johnson disse ao programa Fox News Sunday que levará algum tempo para garantir um consenso republicano devido à pequena maioria do partido na Câmara, mas que eles encontrarão as economias para compensar o custo da extensão dos cortes de impostos de 2017, que vão expirar no final do ano, e outras prioridades, como a eliminação de impostos sobre gorjetas.

O presidente do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham, apresentou um plano na sexta-feira que aumentaria o financiamento em US$85,5 bilhões por quatro anos para a segurança das fronteiras, deportações de migrantes e para as Forças Armadas, deixando a extensão dos cortes de impostos para outro projeto de lei ainda neste ano.

“Bem, eu converso com o presidente e sua equipe sobre isso quase que constantemente, lembrando-os de que faremos o trabalho, mas tem que ser a estratégia de um único grande projeto de lei”, disse Johnson.

Johnson disse que o Comitê de Orçamento da Câmara já havia planejado considerar a resolução orçamentária republicana na semana que vem, mas “talvez possamos adiá-la um pouco mais porque os detalhes realmente importam”.

Ele disse que precisa garantir um acordo entre todos os republicanos da Câmara, que detêm uma maioria de 218 a 215.

O partido planeja usar um procedimento orçamentário que lhes permitiria aprovar a legislação fiscal com apenas uma maioria simples no Senado, sem nenhum voto democrata, portanto, ele não pode se dar ao luxo de perder mais de um voto republicano.

As previsões orçamentárias estimam que a prorrogação das atuais alíquotas de impostos individuais custaria mais de US$4 trilhões em uma década, com algumas estimativas chegando a US$11 trilhões para a agenda tributária completa de Trump.

Johnson disse que os deputados republicanos estão buscando compensações e não querem aumentar os déficits federais.

“Vamos nos certificar de que encontraremos as compensações para fazer isso de forma responsável”, disse Johnson.