Presidente da Câmara da Itália se reúne com Arthur Lira na Índia

ROMA, 14 OUT (ANSA) – O presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Lorenzo Fontana, se reuniu com seu homólogo brasileiro, Arthur Lira, neste sábado (14), na Índia, por ocasião da Cúpula dos líderes dos Parlamentos dos países do G20, o chamado P20, que acontece em Nova Déli.

A informação foi divulgada em nota, mas não detalha o conteúdo discutido no encontro.

Em 2024, o Brasil assumirá a presidência do G20 e, portanto, a reunião do grupo deverá acontecer no país e contar com diversos líderes e autoridades mundiais, incluindo italianos.

Em seu discurso no evento, Fontana enfatizou que este “foi um G20 absolutamente importante para a Itália”, principalmente por ter conseguido “aprovar uma emenda que fala sobre o fato de que o tráfico de pessoas deve ser combatido a nível internacional”.

“É certamente um passo positivo para as questões que dizem respeito ao nosso país. Por outro lado, ressaltamos a importância das questões digitais, especialmente a proteção dos menores. Pensamos por exemplo na pornografia infantil, no vício do jogo, e em todas aquelas imagens de violência, terrorismo ou mesmo recrutamento por organizações terroristas”, explicou o líder da Câmara italiana.

Fontana afirmou ainda que acredita que fez “um excelente trabalho pelos interesses italianos” e “pode voltar para casa satisfeito por ter feito ouvir a voz da Itália”.

Segundo o presidente da Câmara da Itália, o país investiu fortemente em infraestruturas e inovações digitais e alertou que “os perigos associados à digitalização também dizem respeito às instituições que representamos”.

“Consideremos o aumento significativo de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, vindo de países não aliados, e de interferências externas que ameaçam a democracia. É urgente intervir para melhorar a capacidade de resposta a incidentes cibernéticos, investindo no setor da cibersegurança e na prevenção de ataques, pois, por outro lado, tanto a Itália como a União Europeia estão a realizar”, concluiu. (ANSA).

