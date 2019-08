Presidente da Caixa se reuniu com deputados para explicar empréstimos, diz líder

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, se reuniu na manhã desta terça-feira, 6, com cerca de 15 deputados na residência oficial da Presidência da Câmara para explicar o baixo índice de empréstimos do banco ao Nordeste, segundo informou o líder do PSD, André de Paula (PE). O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convidou Guimarães a pedido do grupo de parlamentares.

De acordo com André de Paula, o presidente da Caixa voltou a negar que a região tenha recebido apenas 2,2% de todos os empréstimos feitos neste ano, dado revelado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) semana passada com base em informações do próprio banco e do Tesouro Nacional.

Como o Broadcast também mostrou, após a publicação da reportagem que revelou o baixo índice, a Caixa autorizou mais empréstimos para a região. Segundo o deputado, Guimarães contou aos parlamentares que os empréstimos já chegam a 8%.

André de Paula disse ainda que Guimarães falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida e disse que o banco pretende fazer um anúncio nesta semana, mas não revelou sobre o que seria.