Presidente da Caixa repete Guedes e diz que País está ‘condenado a crescer’

A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, praticamente reproduziu nesta quinta-feira, 4, durante cerimônia de posse da nova diretoria da Abimaq, o discurso feito na quarta-feira, 3, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na Expert XP, evento da XP Investimentos, e disse que “o Brasil está condenado a crescer”.

A executiva lembrou que, apesar das dificuldades, o governo brasileiro aprovou cerca de dez marcos regulatórios, o que levou o País a ter já contratados “cerca de R$ 900 bilhões para os próximos dez anos”.

A presidente da Caixa ressaltou a complementaridade existente entre a instituição comandada por ela e o BBDES, e fez questão de citar que, enquanto a Caixa está voltada para o financiamento de moradias e a projetos junto às prefeituras, o BNDES está voltando seus financiamentos para as pequenas e médias empresas.

“O Brasil está condenado a crescer e está bem, apesar do rebote de inflação no mundo. Apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia, promovemos redução de uma série de impostos e do nosso famoso custo Brasil”, disse.