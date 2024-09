Presidente da Caixa diz que torce para taxas de juros ‘mais factíveis’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 16:49 Para compartilhar:

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que torce para taxas de juros “mais factíveis”, na semana em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne para definir se a taxa Selic será mantida ou alterada. Desde junho deste ano, os juros estão em 10,50%. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 17, após uma cerimônia no edifício-sede da Caixa, em Brasília.

“É um assunto que compete ao Banco Central, não compete à Caixa entrar nessa seara. Agora, é evidente que a gente sempre torce para que as taxas sejam sempre mais factíveis”, declarou o presidente da Caixa, ao ser questionado sobre a expectativa para a decisão do Banco Central sobre os juros.

Na ocasião, Vieira acrescentou que a instituição é “beneficiária de todo esse processo e usuária das decisões acima da nossa atuação”.

As reuniões do Copom estão marcadas para esta terça e a quarta-feira. Durante todo o seu mandato, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem defendido redução na taxa de juros e criticado a gestão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No entanto, conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), há uma expectativa entre instituições financeiras de início de um ciclo de aperto dos juros, com elevação na taxa Selic.