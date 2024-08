Presidente da Caixa diz que banco fez contratação recorde em habitação no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 13:45 Para compartilhar:

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse nesta quinta-feira, 22, que o banco público fez uma contratação recorde no crédito para habitação no primeiro semestre deste ano, de R$ 112,6 bilhões – crescimento de quase 32% frente ao mesmo período de 2023.

“A Caixa aumentou um pouco mais o seu share de mercado, para 68%, e quase a totalidade do Minha Casa, Minha Vida foi promovida pela Caixa”, disse Vieira, durante a apresentação os resultados do banco do segundo trimestre deste ano.

Ele destacou que, pela primeira vez, o MCMV colocou mais recursos no mercado de crédito imobiliário do que todas as outras modalidades.

Segundo Vieira, a expectativa é chegar, em dezembro, a quase 800 mil unidades financiadas pelo MCMV. “Eu acredito que a meta de 2 milhões de unidades, nesse ciclo de governo do presidente Lula, vai ser atingida um pouco antes do prazo estabelecido”, ele afirmou.

Sobre a agenda de sustentabilidade, o presidente da Caixa disse que o banco público está começando a entrar “firmemente” na compreensão da importância desse tema. “Nós abrimos uma consulta pública para a venda de mais de um milhão de toneladas de crédito carbono”, afirmou.