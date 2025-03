Presidente da Argentina volta a ameaçar tirar país do Mercosul

BUENOS AIRES, 2 MAR (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, ameaçou mais uma vez retirar seu país do Mercosul para tentar promover um acordo de livre comércio com os Estados Unidos.

“A única coisa que o mercado comum sul-americano conseguiu desde sua criação foi enriquecer os grandes industriais brasileiros às custas do empobrecimento dos argentinos”, afirmou o mandatário.

Em seu discurso de abertura da sessão ordinária do Congresso, o chefe de Estado falou sobre a possibilidade de estabelecer um acordo comercial com Washington.

“Porém, para aproveitar esta oportunidade histórica que mais uma vez se apresenta a nós, precisamos estar prontos para ser flexíveis ou, se necessário, sair do Mercosul”, disse.

Milei também declarou que seu governo está avançando com a assinatura do tão esperado acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas não forneceu uma data para que o acordo seja concluído.

“Isso nos permitirá sair definitivamente dos controles cambiais neste ano. Quero deixar uma coisa clara: resolveremos os problemas que todos os governos anteriores causaram com o déficit fiscal e seu financiamento. Esperamos, portanto, que este Congresso adote a mesma posição que adotou com os demais, ou seja, apoiar o governo de suas bancadas neste novo acordo”, concluiu. (ANSA).